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شاهد: رجل "يتدحرج" داخل كرة عملاقة

19/4/2017

تفاجأ سكان مدينة بيرم وسط روسيا برجل يتجول في مركز المدينة داخل كرة ضخمة.

وتسبب الرجل في تعطيل المرور بينما كان يتدحرج بكرته الضخمة في شوارع المدينة وسط دهشة المارة والسائقين.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة الكرة الضخمة وهي تكاد أن تصطدم بأحد المارة.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي نشرت المقطع، إن الرجل لم يخالف قوانين المرور باستخدام الكرة العملاقة كوسيلة مواصلات.

وينتشر استخدام هذه الكرات العملاقة، التي بدأت أولا في نيوزيلندا، في المنتجعات وأماكن الترفيه في المشي على طرق مائية.

وطالبت السلطات الأمريكية بمنع استخدامها بعد أن قتل شخص عام 2013 عندما سقطت كرة كان بداخلها من فوق جرف في منتجع روسي للتزلج على الجليد.

المصدر : ديلي ميل
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