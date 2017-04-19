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ترقب اليوم حادثة تقع مرة واحدة كل 400 عام

صورة أرشيفية لكوكب الأرض
صورة أرشيفية لكوكب الأرض
19/4/2017

قال علماء لدى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن كويكبا بعرض يزيد على 400 متر سيمر بالقرب من الأرض الأربعاء، دون أي احتمال بحدوث تصادم، في حادثة تقع مرة واحدة كل 4 قرون.

وأوضح علماء ( ناسا ) أنه كثيرا ما تمر كويكبات أصغر حجما على مسافات أقرب من الأرض؛ لكن الكويكب( جيه 025 )الذي اُكتشف في مايو/أيار 2014 سيكون الأكبر الذي يمر بهذا القرب من الأرض منذ العام 2004 حيث سيحلق على مسافة تبلغ فقط حوالي 4.6 أمثال البعد بين الأرض والقمر – على مسافة حوالي 1.8 مليون كيلومتر .

وقال ديفيد فارنوكشيا خبير الرياضيات في برنامج ( ناسا ) لرصد الأجسام القريبة من الأرض الثلاثاء " نعلم الوقت الذي سيكون فيه الكويكب أقرب بالثواني والمسافة معروفة في حدود مئات الكيلومترات."

وأضاف أن وجود بيانات لعدة سنوات عن مسار الكويكب تمنح العلماء القدرة على التنبؤ بمساره بثقة شديدة.

ويقدر عرض الكويكب بين 600 وألف و400 متر عرض ويزيد انعكاسه عن انعكاس القمر بنحو المثلين . ولن تتم رؤية الكويكب بالعين المجردة؛ لكن بالتلسكوبات المخصصة لذلك ولمدة ليلة أو ليلتين اعتبارا من الأربعاء.

وسيكون اقتراب الكويكب (جيه025 ) من الأرض هو الأقرب بالنسبة لكويكب خلال الخمسمائة عام القادمة على الأقل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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