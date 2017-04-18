شاهد: كيف يتم إخماد النيران في الطائرات المشتعلة؟

أعلنت المديرية العامة لتشغيل المطارات التركية، تنفيذ دورات تدريبية لنحو ألفي شخص، في مجال السيطرة على حرائق الطائرات المدنية في مركز للتدريب بمطار "أرزينجان" شرقي البلاد.

وقال مدير المرافق التعليمية في مطار أرزينجان، محسن كولر (الثلاثاء) إن المديرية العامة لتشغيل المطارات التركية، افتتحت عام 2013 في مطار أرزينجان، مركزًا خاصًا للتدريب على السيطرة وإطفاء الحرائق التي قد تنشب في الطائرات المدنية.

وأضاف أن مركز التدريب يضم جهاز محاكاة خاص، وأن المركز قدم دورات تدريبية خاصة لنحو ألفي شخص منذ افتتاحه عام 2013، مشيرًا إلى أن مدة الدورة الواحدة تستغرق 4 أيام.

ولفت كولر إلى أن المركز جرى تأسيسه في طائرة من طراز بوينغ، مرتبطة بجهاز محاكاة، يتم فيها التدريب على السيطرة وإطفاء أنواع الحرائق المختلفة، التي قد تنشب داخل الطائرة أو المقصورة أو خارجها.