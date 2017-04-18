البث الحي
منوعات

شاهد: ترمب "يدحرج" البيض في البيت الأبيض

17/4/2017

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا للمرة الأولى الفعالية السنوية لـ "دحرجة البيض" بالبيت الأبيض (الاثنين).

وأعرب الرئيس الجديد، الذي تولى منصبه في 20  يناير / كانون ثاني الماضي، عن شكره للسيدة الأولى لجهودها في تنظيم فعالية الأطفال.

وقال أمام حشد بحديقة البيت الأبيض من شرفة المقر الرئاسي في واشنطن "لقد  بذلت (ميلانيا) حقيقة جهدا شاقا في سبيل ذلك".

وكانت إلى جانبه ميلانيا وابنهما بارون، 11 عاما، وكذلك إيستر باني (أرنب  عيد الفصح) ومغني من فرقة موسيقية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي والذي أنشد النشيد الوطني.

وأشار ترمب إلى أن الفعالية التي تقام في اليوم التالي لعيد الفصح والتي يستخدم فيها الأطفال ملاعق طهي خشبية لدحرجة البيض المسلوق بحديقة البيت الأبيض، تقام منذ عام 1878 وتعهد بأن تكون فعالية "دحرجة بيض عيد الفصح عظيمة".

وقال مشيرا إلى الحشد بالحديقة: "لقد رأيت هؤلاء الأطفال وهم يتسمون بروح المنافسة الشديدة".

أما ميلانيا فقد وصفت دحرجة بيض عيد الفصح بأنها "تقليد رائع".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)