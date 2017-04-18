شاهد: ترمب "يدحرج" البيض في البيت الأبيض

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا للمرة الأولى الفعالية السنوية لـ "دحرجة البيض" بالبيت الأبيض (الاثنين).

وأعرب الرئيس الجديد، الذي تولى منصبه في 20 يناير / كانون ثاني الماضي، عن شكره للسيدة الأولى لجهودها في تنظيم فعالية الأطفال.

وقال أمام حشد بحديقة البيت الأبيض من شرفة المقر الرئاسي في واشنطن "لقد بذلت (ميلانيا) حقيقة جهدا شاقا في سبيل ذلك".

وكانت إلى جانبه ميلانيا وابنهما بارون، 11 عاما، وكذلك إيستر باني (أرنب عيد الفصح) ومغني من فرقة موسيقية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي والذي أنشد النشيد الوطني.

وأشار ترمب إلى أن الفعالية التي تقام في اليوم التالي لعيد الفصح والتي يستخدم فيها الأطفال ملاعق طهي خشبية لدحرجة البيض المسلوق بحديقة البيت الأبيض، تقام منذ عام 1878 وتعهد بأن تكون فعالية "دحرجة بيض عيد الفصح عظيمة".

وقال مشيرا إلى الحشد بالحديقة: "لقد رأيت هؤلاء الأطفال وهم يتسمون بروح المنافسة الشديدة".

أما ميلانيا فقد وصفت دحرجة بيض عيد الفصح بأنها "تقليد رائع".