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شاهد: بطولة العالم في العدو بأكياس الفحم

18/4/2017

فاز اندرو كوريغان بلقب بطولة العالم للعدو بأكياس الفحم التي أقيمت في مدينة يوركشير الإنجليزية.

وتعود قصة هذه البطولة المشهورة في بريطانيا الى العام 1963 حيث ابتكر عدد من أهل المنطقة وهم من العمال في مناجم الفحم هذه المنافسة لاختبار مدى لياقتهم البدنية.

ويقوم العداؤون بحمل كيس من الفحم ويصعدون به تلا لمسافة ميل واحد، أي نحو  كيلومتر و100 متر.

ويزن الكيس 50 كيلو غراما بالنسبة للرجال و20 كيلو غراما بالنسبة للسيدات.

وشهدت هذه البطولة شعبية كبيرة مع مرور الوقت، وأصبحت تنظم بطولات كبرى سواء في المملكة المتحدة أو خارجها.

ويزن الكيس الواحد الذي يتم حمله 50 كيلو غراما، ويفوز العداء المتوج باللقب بمبلغ مالي قدره 1000 جنيه استرليني.

وحقق كوريغان لقب هذا العام بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره أربع دقائق وواحد وثلاثون ثانية، بينما فازت جيني موسترام بلقب منافسات السيدات بعد أن قطعت المسافة في أربع دقائق وثلاثين ثانية.

المصدر : أسوشيتد برس
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