شاهد: بريطاني مسلم ينخرط في إنتاج مواد حلال للعناية باللحية

يواجه الرجال المسلمون من ذوي اللحى في لندن تحديا في كيفية العثورعلى منتجات خاصة بالعناية باللحية ومن مصادر حلال، ما حفّز البعض للولوج في هذا المجال.

أنشأ أبرار ميرزا ​​شركة لإنتاج مواد خاصة للعناية باللحية في لندن لأنه لم يتمكن من العثور على أي منتجات حلال لرعاية لحيته ، فقرر أن ينتج ما يريد لنفسه " بيديه" .

رأى ميرزا ​​وجود فجوة في سوق زيوت اللحية الحلال أو المسموح بها بموجب الشريعة الإسلامية، وهذا يعني أن تكون مصنوعة من مواد ليس من بينها المنتجات الحيوانية أو الكحول وهي المكونات المشتركة في العديد من منتجات التجميل السائدة.

يقول ميرزا إن روح شركة منتجات العناية باللحية التي أنشأها في لندن هي الحفاظ على المنتجات الطبيعية والحلال والأخلاقية، لذلك يتجنب أيضا استخدام المواد الكيميائية والمواد الحافظة ، ومعظم مكونات ميرزا ​​من الموردين في المملكة المتحدة، في حين يأتي زيت الأرغان من المغرب، ويقول إنه يتم فحصها كلها لضمان استيفائها للمعايير الأخلاقية.

ما بدأت كصناعة كوخ منذ نحو عامين ونصف العام ، نمت لتصدر الآن إلى هونغ كونغ والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وتمكن ميرزا من فتح بوتيك يسمى ( كوف 17 ) في لندن.

ويتوقع محللو أبحاث السوق أن تنمو الصناعة العالمية في هذا المجال من 26 مليار دولار أمريكي في 2016 إلى 52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021.

ولأن منتجات الجمال الحلال عادة ما تستخدم المكونات الطبيعية، فهي جذابة لغير المسلمين أيضا، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية الرئيسية للمنتجات الطبيعية والعضوية.

يقول ميرزا ​​إنه وضع عمدا الشركة في لندن للحصول على انتشار عالمي ، ويضيف "نحن تماما علامة تجارية عامة، نعم، نحن مسلمون، لكن علامتنا التجارية عامة جدا، ونحن لم نحتفظ بها كمجرد مسلمين، لذلك فهي مجموعة واسعة، ولديها عملاء ومستهلكون على نطاق واسع ايضا".

ويقول أمارجيت ساهوتا، رئيس شركة أبحاث السوق أورغانيك مونيتور، إن المنتجات الحلال تحظى بشعبية كبيرة لارتباطاتها الأخلاقية.

ويضيف "هناك مساحة كبيرة للعلامات التجارية المرتبطة بالأخلاقيات والحلال ويعطي المنتجات تميزا والعلامات التجارية مثل تلك ستتوسع دوليا وسوف تفتح الكثير من الأسواق ".

وأعلنت سلسلة سوبر ماركت بريطانية شهيرة أنها ستصبح أول متاجر التجزئة في المملكة المتحدة للبدء في بيع مستحضرات التجميل الحلال ، ما يمثل دفعة كبيرة لأمثال ميرزا ومنتجاتهم الحلال.