شاهد: امرأة تصنع حقائب السيدات من نفايات البلاستيك

ما يراه كثيرون مجرد قمامة صار مصدر دخل للنيجيرية عائشة محمد، التي بدأت مبادرة مع عدد من النساء لإعادة تدوير أكياس البلاستيك.

وتقوم عائشة، التي تعيش بمدينة يولا شمال شرق نيجيريا، بجمع حقائب البلاستيك من القمامة، وإعادة تدويرها في شكل عدد من المنتجات، صارت مصدر دخل بالنسبة لها ولزميلاتها.

وقالت عائشة إنها تقوم مع زميلاتها في برنامج لإعادة التدوير أُطلق عليه "من القمامة إلى الثروة" بجمع الحقائب البلاستيكية وغسلها وتنظيفها وإعدادها لإعادة الاستخدام من جديد.

وأوضحت أنهن يقمن بتقطيع الحقائب البلاستيكية إلى شرائط ثم لفّها في شكل كرات، قبل أن يبدأن في غزلها في أشكال عدة أهمها حقائب السيدات.

وكانت الجامعة الأمريكية في نيجيريا قد بدأت هذا البرنامج عام 2012 بهدف إيجاد وعي بيئي ومساعدة المشاركين في البرنامج على تعلم مهارات جديدة. وقد ساهم حتى الآن في تدريب أكثر من 300 امرأة.

وقالت عائشة إن البرنامج ساعدها بشكل كبير في دفع مصروفات مدارس أطفالها والإنفاق على المنزل ومساعدة أقاربها.

وأوضحت أن الحقيبة الواحدة تباع بسعر يتراوح بين 3 و47 دولارا بحسب جودتها وحجمها.