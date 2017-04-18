شاهد: اكتشاف مقبرة فرعونية تحوي مومياوات وألف تمثال

كشفت وزارة الآثار المصرية (الثلاثاء) عن محتويات مقبرة فرعونية بالبر الغربي في مدينة الأقصر.

وتحتوي على عدد من المومياوات وعشرة توابيت خشبية زاهية الألوان وقرابة ألف من التماثيل الصغيرة التي كانت توضع مع الموتى.

وتعود تلك الأثار لشخص يدعى أوسرحات كان يشغل وظيفة "قاضي المدينة" في عصر الدولة الحديثة.

وأضافت الوزارة في البيان المنشور على صفحتها على فيسبوك "جاء تخطيط المقبرة على غرار مقابر النبلاء خلال عصر الأسرة الثامنة عشر فهي تتكون من فناء مفتوح يؤدي إلى صالة عرضية ثم صالة طولية".

وأشارت إلى أن البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي والتي ينسب إليها الاكتشاف ستستكمل أعمال الحفر بالموقع.

وجاء في بيان الوزارة أن البعثة عثرت بداخل الصالة العرضية للمقبرة على "تابوت خشبي منقوش في حالة جيدة جدا من الحفظ بالإضافة إلى بئر بعمق 9 أمتار توجد في نهايتها غرفتان إحداهما في الجهة الشرقية داخلها عدد من تماثيل الأوشابتي وأقنعة خشبية ويد خشبية لغطاء تابوت أما الغرفة الأخرى والموجودة في الناحية الغربية فسوف يبدأ العمل فيها خلال الفترة القليلة القادمة".

وأضاف أن البعثة عثرت في الصالة الطولية على "فجوة تبين أنها تعود لخبيئة من التوابيت مزينة بنقوش وألوان وهي في حالة جيدة من الحفظ تعود لعصر الأسرة الـ 21 بداخلها عدد من المومياوات ملفوفة بالكتان هذا بالإضافة إلى العثور على كم هائل من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفيانس والتراكوتا والخشب ومجموعة من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام".

وعرضت صفحة الوزارة على فيسبوك صورا لوزير الآثار المصري خالد العناني وهو يتفقد المقبرة مع أفراد البعثة برئاسة مصطفى وزيري.

وأكدت نيفين العارف المتحدثة باسم وزارة الآثار للصحافيين في الأقصر أمام المقبرة انها تحوي "على الأقل ست مومياوات".

إلا أن مصطفي الوزيري رئيس البعثة التي حققت هذا الكشف قال لاحقا " تبين أن المقبرة تحوي 10 توابيت وثماني مومياوات".

وقال وزير الثقافة خالد عناني في مؤتمر صحافي "عثر على حجر كبير تمت إزاحته وكانت المفاجأة هي الكم (الكبير من الاثار) الذي وجد بداخل " المقبرة".