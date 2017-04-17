يونايتد إيرلاينز تُنزل عروسين من على متن طائرة

أُنزل رجل وخطيبته من على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية كانت في طريقها إلى كوستاريكا السبت، في وقت لا تزال فيه الأنظار مركزة على الشركة بعد سحل راكب الأسبوع الماضي.

وقال الاثنان اللذان أوضحا أنهما كانا في طريقهما للزواج إن ضابطا قام بإنزالهما من الطائرة قبل إقلاعها من هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، لكن شركة يونايتد إيرلاينز نفت ذلك يوم الأحد وقالت في بيان إنه لم يكن هناك ضابط أو سلطات أخرى طرفا في هذه المسألة.

وقالت الشركة في بيان إن الزوجين "حاولا مرارا الجلوس في مقاعد درجة أعلى لم يدفعا تذاكرها ولم يلتزما بتعليمات الطاقم بالعودة إلى المقعدين المخصصين لهما."

وأضافت: "موظفو الشركة طلبوا منهما المغادرة وامتثلا للأمر."

وقال البيان الصادر من متحدثة باسم الشركة إن الشركة عرضت على الزوجين سعرا مخفضا في فندق لقضاء الليل وأعادت الحجز لهما في رحلة في صباح الأحد.

ولكن مايكل هوهل وخطيبته ِأمبر ماكسويل قالا لمحطة(كيه.إتش.أو.يو) إنهما حاولا دفع تذاكر المقاعد في الدرجة الأعلى ورُفض طلبهما بعد أن وجدا راكبا نائما على مقعديهما عندما كانا آخر من صعد إلى الطائرة.

وكانت شركة يونايتد إيرلاينز قد واجهت فضيحة في مجال العلاقات العامة بعد عرض شريط مصور قبل أسبوع ظهر فيه رجال أمن يجرّون راكبا غطته الدماء لإنزاله من على متن طائرة للشركة في شيكاغو.

وتكبدت الشركة الأمريكية خسائر جمة قاربت مليار دولار بسبب انخفاض أسهمها بعد أيام من انتشار فيديو سحل الراكب، واضطرت لتقديم الاعتذار.