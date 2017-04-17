شاهد: مقتل خمسة في تحطم طائرة قرب متجر

قال عمال إنقاذ إن طائرة صغيرة تحطمت قرب متجر في منطقة سكنية على مشارف العاصمة البرتغالية لشبونة (الاثنين) ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وتحطمت الطائرة الخاصة عقب إقلاعها من مطار تيريس الصغير الذي يقع قرب منتجع كاسكايس على بعد نحو 20 كيلومترا غربي لشبونة.

ومطار تيريس تستخدمه بالأساس طائرات خاصة.

وقال أندريه فرنانديز وهو متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية إن الطائرة كانت متجهة إلى مرسيليا في فرنسا.

وقتل كل من كانوا على متن الطائرة وهم ثلاثة فرنسيين وسويسري.

وقُتل شخص آخر كان في موقع تحطم الطائرة التي اصطدمت بشاحنة مما أسفر عن اندلاع حريق وفقا لما قاله فرنانديز.

ولم يعرف بعد سبب الحادث.

وتوجه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا إلى موقع الحادث.

وكان هناك أكثر من 50 عامل إغاثة في الموقع.