البث الحي
منوعات|السعودية

شاهد: محاولات سعودية للحد من السمنة المرتفعة

17/4/2017

عشر جراحات على الأقل تُجرى يوميا لتحويل مسار المعدة في مستشفى تديره كير بالعاصمة السعودية الرياض.

والمستشفى هو واحد من مستشفيات عديدة تجري جراحات، كوسيلة للحد من معدلات السُمنة (البدانة) التي تتزايد في المملكة.

وتفيد إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 33 في المئة من النساء في السعودية يعانين البدانة.

وتخفض مستشفيات أسعارها لإجراء جراحة تحويل مسار المعدة إلى نحو 5700 ريال سعودي بعد أن كانت 11500 ريال.

ومن بين من أُجريت لهم تلك الجراحة وغيرت مسار حياته، وليس معدته فقط، شاب سعودي يدعى عبد الله الحريب (24 عاما) كان وزنه 180 كيلوجراما قبل العملية.

وفي قسم آخر بالمستشفى ينشر مختصون التوعية بشأن مرض الكُلى بمناسبة اليوم العالمي للكلى. وسعوا لتوعية المرضى بالعواقب الضارة للبدانة وصلتها بمرض الكلى إضافة لتشجيع الناس على انتهاج أسلوب حياة صحي واتخاذ إجراءات وقائية تُسهم في تفادي الخضوع لعلاج مكلف.

وقال رئيس وحدة الغسيل الكلوي حيدر الشرفا إن البدانة سبب رئيسي للقلق في السعودية.

ويُجرى غسيل كلوي لأكثر من 50 شخصا في المستشفى كل أُسبوع.

وهم مجرد جزء من عدد متزايد من مرضى يعانون من مرض الفشل الكلوي في المملكة.

ويعزو أطباء الزيادة في عدد هؤلاء المرضى إلى أسلوب الحياة والغذاء.

وأردف الشرفا "من أكبر مسببات أمراض الكلية المزمنة هو السكري. داء السكري. وداء السكري كمسبب له هو السُمنة كسبب رئيسي".

وسجلت 3.8 مليون حالة إصابة بداء السكري في السعودية في 2015.

وممارسة التمارين الرياضية صعبة جدا لكثير من مرضى البدانة وبالتالي فإنهم يختارون إجراء جراحة تحويل مسار المعدة.

ويحد ارتفاع درجة الحرارة في المملكة من ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة لكن بعض الذين يعانون البدانة يقاومون ويمارسون الرياضة البدنية مثل المشي أو الهرولة بعد العصر باعتباره بديل أرخص من التدخل الجراحي.

ومن بين من يفضلون رياضة المشي حول مدينة الملك فهد الطبية بدلا من الخضوع لجراحة سعودي يدعى أبو صلاح.

وتظهر إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن معدلات الإصابة بالبدانة في دول الخليج من بين أعلى المعدلات في العالم.

وسجل المسح الوطني للمعلومات الصحية في 2013 أن معدل بدانة في السعودية أكثر من 28 في المئة في حين بلغ معدل زيادة الوزن 30 في المئة في الفئة العمرية الأكثر من 15 عاما بين الرجال والنساء.

وسجل معدل البدانة عند أطفال المدارس 9.3 في المئة بينما بلغ ستة في المئة بين الأطفال قبل سن المدرسة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة