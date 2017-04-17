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شاهد: قطار ركاب يدهس فيلين في الهند

17/4/2017

قتل فيلان بعدما دهسهما قطار ركاب بولاية أوتار خاند شمالي الهند الأحد.

وقال مسؤولو الغابات إنهم تلقوا بلاغا بتعرض الفيلين الصغيرين لإصابات بالغة بعدما صدمهما قطار رانيخيت السريع لدى مروره ببلدة بانتناغار.

ولدى وصول المسؤولين لموقع الحادث كان الفيلان قد لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وقال المسؤولون إن الفيلين تتراوح أعمارهما بين عامين وعامين ونصف. وكان أحدهما قد أصيب في رأسه بينما أصيب الأخر في ظهره.

وعلى خلاف الحيوانات الأخرى فإن الفيلة لا تعيش في مناطق محددة، بل تميل للتجول من مكان لآخر بحثا عن المياه والغذاء، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى إصابتها وقتلها خلال عملية التنقل المتكررة.

ويبلغ عدد الفيلة في الهند نحو 30 ألف فيل يعيشون في البرية، وهو ما يجعلها تواجه خطر الانقراض حيث تؤدي عمليات التطوير غير المخططة إلى تقسيم الغابات وخسارة الفيلة لأماكن عيشها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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