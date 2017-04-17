شاهد: فِـيلة تنقذ صغيرها من بين فكي تمساح

أنقذت مجموعة من الفيلة صغيرها من بين فكي تمساح أطبق على خرطوم الفيل الصغير أثناء شربه الماء من بحيرة.

وأظهر فيديو صوره أحد السياح في متنزه ليوندي الوطني بمالاوي، قطيعا من الفيلة يشرب الماء من بحيرة بينما ينقض تمساح على خرطوم الفيل الصغير ويحاول سحبه لداخل البحيرة.

وتعالت صيحات الفيل الصغير، وبينما تراجع القطيع في أول الأمر للخلف، تقدم فيل ضخم ويهاجم التمساح بشراسة.

وتمكن قطيع الفيلة في نهاية المطاف من إنقاذ الفيل الصغير وإجبار التمساح على العودة مرة أخرى للمياه.

ووضع السائح ويدعى ألكسندر ماكانغا الفيديو على موقع يوتيوب، وكتب إنها لحظة استثنائية لم يدرك صعوبتها إلا بعد الانتهاء من تصويرها.