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شاهد: خيوط العنكبوت تغطي حديقة بأكملها

17/4/2017

التقطت مواطنة نيوزيلندية مشهدا نادرا لحديقة طولها 30 مترا مغطاة بخيوط العنكبوت.

وقالت النيوزيلندية تريسي ماريس، التي التقطت الفيديو، إنها لاحظت المشهد أثناء قيادتها للسيارة (الأحد) بجوار محمية غوردون سبرات بمدينة باباموا شمال نيوزيليندا.

وأضافت أنها لاحظت أن تلة معينة في المتنزه كانت تلمع بشكل لافت للنظر فذهبت لتكتشف الأمر، فوجدت أن السبب هو خيوط العنكبوت.

وتابعت تقول: "أدهشني أني لاحظت أن المنطقة بأكملها كانت مغطاة بشبكة من خيوط العنكبوت، وكان هناك آلاف العناكب الصغيرة".

ويعتقد أن هذه الظاهرة النادرة حدثت بسبب وقوع فيضان في المنطقة. وكانت حادثة مشابهة قد وقعت في أعقاب حدوث فيضان بمدينة واغا واغا بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا عام 2012.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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