شاهد: أمريكي يقتل مسنّا ويبث الجريمة على فيسبوك

أطلقت شرطة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية حملة للقبض على مشتبه به بث مقطعا مصورا على فيسبوك وهو يقتل رجلا مسنا يوم الأحد.

وقال مسؤولون في كليفلاند إنهم يبحثون عن ستيف ستيفنس فيما يتعلق بجريمة قتل مؤكدة.

وبث ستيفنس فيديو آخر على فيسبوك قال فيه إنه قتل أكثر من 12 شخصا آخرين.

وقال كالفين وليامز قائد شرطة كليفلاند في مؤتمر صحفي إن "الجميع يبحثون عن ستيف." وطالب وليامز وفرانك جاكسون رئيس بلدية المدينة ستيفنس بتسليم نفسه.

وقالا إنه ربما يقود سيارة رياضية لونها أبيض وإنه مسلح وخطير.

وقالت الشرطة إن ستيفنس استخدم خدمة فيسبوك لايف لبث جريمة قتله الرجل.

وحذفت الجزيرة مباشر لقطات من الفيديو لبشاعتها.

ودانت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم والتي يستخدمها أكثر من مليار و200 مليون شخص يوميا العمل الذي قام به ستيفنس.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: "هذه جريمة بشعة ولا نسمح بمحتوى من هذا القبيل على فيسبوك. نعمل بجد للحفاظ على مناخ آمن في فيسبوك وإننا على اتصال بجهات إنفاذ القانون في الطوارئ عندما تكون هناك تهديدات مباشرة للسلامة البدنية."

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض جريمة خطيرة على فيسبوك لايف. ففي يناير/كانون الثاني وجهت لأربعة من السود في شيكاغو اتهامات بمهاجمة شاب أبيض قعيد عمره 18 عاما وبث الهجوم على فيسبوك لايف وهم يتهكمون بألفاظ عنصرية مناهضة للبيض.

وبعد ذلك بشهر دفع المشتبه بهم ببراءتهم من التعدي على الشاب.