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شاهد: الفنان المغربي سعد لمجرد يحتفل في باريس بخروجه من السجن

16/4/2017

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفنان المغربي سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتا على ذمة تحقيقات القضية المتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية.

وأظهر الفيديو "لمجرد" وهو يرقص بجانب فرقة موسيقية بأحد شوارع باريس، تعبيرا عن سعادته بإطلاق سراحه وذلك بعدما قضى 5 أشهر محبوسًا.

وكان محامي لمجرد، أعلن الخميس الماضي ، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، قضت بالإفراج المؤقت عن موكله المسجون منذ أكثر من خمسة أشهر، بتهمة "الاغتصاب".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن لمجرد سيكون ملزما بحمل سوار إلكتروني" لتعقّب تحركاته.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الفنان المغربي ليس حرا في تنقله من مكان لآخر، كما ليس بإمكانه مغادرة الأراضي الفرنسية، حيث يتعين عليه البقاء رهن إشارة القضاء، إلى حين ثبوت براءته.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على "لمجرد" في 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بينما كان في فندق "الشانزيليزيه" يستعدّ لإحياء حفل غنائي بقصر المؤتمرات في باريس، قبل أن تحبسه على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه من قبل فتاة فرنسية في الـ 20 من عمرها باغتصابها.

وأثار إيقاف المغني ضجة واسعة في صفوف محبّيه سواء في بلده المغرب أو في غيرها من البلدان العربية التي يحظى فيها بشعبية كبيرة.

ويعتبر "لمجرد" من أشهر الفنانين الشباب بالمغرب، حيث حطمت أغانيه أرقاماً قياسية، في عدد الزيارات بموقع يوتيوب، (أغنية "معلم" التي أطلقها في 2015 شوهدت حوالي 382 مليون مرة)، لتتصدر التصنيف الرسمي للأغاني العربية الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" للعام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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