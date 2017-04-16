انفصال زوجين بعد اكتشافهما أنهما "توأم"

في مفاجأة من العيار الثقيل، اكتشف زوجان أمريكيان، أنهما توأم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرف الثنائي بهذا الأمر خلال زيارتهما لطبيب الخصوبة؛ لإجراء حقن مجهري يمكنهما من إنجاب طفل.

وصرح طبيب من ولاية "مسيسيبي" الأمريكية، يدعى "جاكسون" ، أنه اكتشف بأن الزوجين "توأمين"؛ بعدما لاحظ تشابها في الصفات الوراثية بالحمض النووي لكليهما.

وترجع القصة، إلى حادث سيارة راح ضحيته والديهما، بينما لا يزالا في سن صغيرة، وعلى إثره عرضتهما هيئة رعاية الأطفال الأمريكية للتبني، كُلًا على حدا، ولم يلتقيا مجددًا إلا داخل صف دراسي في الجامعة، ودفعتهما ظروفهما المتشابهة إلى التقارب ثم الزواج.

وذكرت الصحيفة أن محكمة جنوب الولاية، أبطلت عقد زواجهما على الفور؛ عقب تقدمهما بطلب للانفصال.