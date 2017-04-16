البث الحي
منوعات

انفصال زوجين بعد اكتشافهما أنهما "توأم"

الزوجان اكتشفا أنهما توأم أثناء اختبار لدى طبيب خصوبة
الزوجان اكتشفا أنهما توأم أثناء اختبار لدى طبيب خصوبة
16/4/2017

في مفاجأة من العيار الثقيل، اكتشف زوجان أمريكيان، أنهما توأم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرف الثنائي بهذا الأمر خلال زيارتهما لطبيب الخصوبة؛ لإجراء حقن مجهري يمكنهما من إنجاب طفل.

وصرح طبيب من ولاية "مسيسيبي" الأمريكية، يدعى "جاكسون" ، أنه اكتشف بأن الزوجين "توأمين"؛ بعدما لاحظ تشابها في الصفات الوراثية بالحمض النووي لكليهما.

وترجع القصة، إلى حادث سيارة راح ضحيته والديهما، بينما لا يزالا في سن صغيرة، وعلى إثره عرضتهما هيئة رعاية الأطفال الأمريكية للتبني، كُلًا على حدا، ولم يلتقيا مجددًا إلا داخل صف دراسي في الجامعة، ودفعتهما ظروفهما المتشابهة إلى التقارب ثم الزواج.

وذكرت الصحيفة أن محكمة جنوب الولاية، أبطلت عقد زواجهما على الفور؛ عقب تقدمهما بطلب للانفصال.

المصدر : ديلي ميل
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)