شاهد: فرحة هستيرية لأمريكي أنجب ولدا بعد 5 بنات

انخرط أب أمريكي في فرحة هستيرية بعد أن أخبره الأطباء أن زوجته وضعت مولودا ذكرا، وذلك بعد 5 بنات أنجبتهم قبل ذلك.

ونشرت الزوجة "ناتالي" فيديو سجلته لزوجها "كنيدي زعرور" من مدينة "والدويك" بولاية نيوجيرسي الأمريكية وهو ينتظر معها وهي تجري عملية ولاده قيصرية في 8 مارس/آذار الماضي.

وسأل الأب المنتظر بلهفة الممرضة عن جنس المولود، وعندما أخبرته الممرضة أن زوجته وضعت ذكرا، لم يستطع تمالك نفسه وانخرط في فرحة عارمة.

وكتبت الزوجة على حسابها على فيسبوك أنهما لم يعرفا جنس المولود خلال فترة الحمل، وكان الأب يرغب في تسجيل رد فعله عند معرفة نوع المولود.