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شاهد: شاب يخدع قناة تليفزيونية في مصر وينتحل شخصية مطرب

15/4/2017

تمكن شاب مصري من خداع قناة استضافته على أنه المغني الشاب سيف مجدي صاحب أغنية "ابن الشهيد".

ونشر سيف مجدي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مقطع استضافة الشاب على القناة وعلق قائلا "شخص مزيف ينتحل شخصية سيف مجدي في برنامج 8 الصبح على قناة DMC.

واشتهر سيف مجدي عقب أدائه لأغنية "ابن الشهيد" أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع والرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور.

وأجاب المنتحل عن أسئلة المذيعة التي لم تكتشف حقيقته واستمرت في الحوار معه، كما لم يكتشف أحد في القناة هذه الخدعة أو يتدخل لإيقاف الحوار.

وقالت مصادر أمنية إنها ألقت القبض على منتحل شخصية المطرب الشاب وتجري تحقيقا معه.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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