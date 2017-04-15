شاهد: الزرافة "أبريل" تضع مولودها أمام رواد الإنترنت في أبريل

وضعت زرافة، جذب حملها أنظار رواد الإنترنت، مولودا اليوم (السبت) حيث حقق مقطع فيديو لعملية الولادة بث على الهواء مباشرة أكثر من مليون مشاهدة.

وأثارت الزرافة "أبريل" حالة من التأثر والتعاطف عبر الإنترنت منذ شباط/فبراير الماضي حين بدأت حديقة "أنيمال أدفينتشر بارك" في "هاربورزفيل" الريفية حوالي 300 كيلومتر من مدينة نيويورك الأمريكية، في بث مشاهد على الهواء مباشرة للزرافة التي تنتظر مولودا.

وظهرت الزرافة في مقطع الفيديو وهي تلعق وليدها بعدما وضعته بوقت قصير، وتحثه على الوقوف.

وتستمر فترة حمل الزرافة حوالي 15 شهرا، وكان محبو "أبريل" ينتظرون أنباء عن إنجابها بلهفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.