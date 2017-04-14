شاهد: كشف متسولة رومانية تظاهرت بكونها سورية

تداول نشطاء سوريون مقطع فيديو لسوري كشف فيه أن متسولة تدعي أنها لاجئة سورية ليست سوى رومانية تستغل محنة السوريين في التسول.

ونشرت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يتحدث فيه سوري إلى متسولة تحمل لافتة باللغة الرومانية على ما يبدو تقول فيها إنها سورية وبجوارها صبي صغير.

ويوجه مصور الفيديو للمرأة عدة أسئلة عن كونها سورية أم لا، وأين هي من سوريا، لكنها لا تستطيع الإجابة، وترد بهز رأسها فقط.

وعندما يلح مصور الفيديو على المرأة كي تنطق أي كلمة تظهر أنها سورية، فإنها تغادر المكان سريعا.

ويعلق مصور الفيديو، الذي لا يظهر في الصورة، بأن المرأة "نصابة ومحتالة" تستغل محنة السوريين لجمع الأموال.

ولم يتضح وقت تصوير الفيديو، لكنه انتشر على صفحات ومواقع سورية بدءا من شهر فبراير/شباط.