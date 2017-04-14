شاهد: عقرب يلدغ راكبا على متن إحدى طائرات يونايتد إيرلاينز

قال مسافر على إحدى رحلات شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران إن عقربا لدغه بعد أن سقط على رأسه من صندوق علوي أثناء رحلة للشركة الأحد الماضي.

وقال ريتشارد بيل إنه شعر بشيء على رأسه بينما كان طاقم الضيافة يقدم وجبة العشاء له ولزوجته، أثناء رحلتهما من مدينة هيوستن الأمريكية إلى كالغاري الكندية.

وقال بيل لهيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) خلال مقابلة عبر سكايب (الأربعاء) "أمسكته وظللت ممسكا به إلى أن أدركت ما هو".

وحذره راكب كان يجلس بالقرب منه قائلا إنه يشبه العقرب.

وقال بيل "لدغني في الإبهام بجوار الظفر. كانت لدغته أشبه بلسعة الدبور".

وقد قلب فنجانا على العقرب ودهسه بالحذاء قبل أن يلقي به في المرحاض.

يأتي الكشف عن هذه الواقعة بعد يومين من انتشار لقطات صادمة لأفراد أمن تابعين لنفس الشركة وهم يقومون بجر راكب من مقعده على طائرة "يونايتد إيرلاينز" في رحلة لها يوم الاثنين من مطار أوهير الدولي في شيكاغو متجهة إلى لويفيل بولاية كنتاكي.

وشوهد الرجل ذو الملامح الآسيوية أثناء جره على ظهره من يديه في الممر بين مقاعد الطائرة وفمه ينزف ونظارته معوجة وقميصه مرفوع عن بطنه.

وأثار التسجيل موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران إلى تقديم اعتذار (الثلاثاء) بشأن معاملة الراكب الذي جره أحد مسؤولي الأمن إلى خارج طائرة.

وانخفضت أسهم شركة يونايتد ايرلاينز بنسبة 4.3٪، أو 3.10 دولار للسهم الواحد، متجاوزا قيمة 950 مليون دولار في القيمة السوقية من الشركة على أساس 314 مليون سهم بعد نشر الفيديو.