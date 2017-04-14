شاهد: طقوس "صلْب" فلبينيين في الجمعة العظيمة

صُلب أكثر من 12 من التائبين على صلبان خشبية في قرى فلبينية (الجمعة) في إعادة تمثيل لمشهد صلب السيد المسيح وفقًا للعقيدة المسيحية.

وشهد الآلاف هذه الطقوس، التي تعتبر الحدث الاكثر أهمية في احتفالات عيد القيامة في هذا البلد، الذي تهمين عليه أغلبية كاثوليكية.

وتشهد قرية "سان بيدرو كوتود" الواقعة في إقليم بامبانجا الشمالي أبرز مشاهد الصلب يوم الجمعة العظيمة، حيث من المقرر إجراء مراسم "صلب" تمثيلية لعشرة على الاقل من التائبين على صلبان خشبية.

وتجرى مراسم صلب تمثيلية أخرى أيضا في قريتي سان جوان وسانتا لوسيا القريبتين، بالإضافة إلى إقليم بولاكان الشمالي.

وضرب عشرات الرجال حفاة الاقدام والملثمين ظهورهم باستخدام سياط، مزودة بعصي من الخيزران، بينما حمل آخرون صلبانا خشبية أو استلقوا على الرصيف الساخن، بينما كان الرجال يضربون ظهورهم بالسياط.

ولا تشجع الكنائس الكاثوليكية تلك الاعمال للتعبير عن الإيمان، لكنها لا تفعل الكثير لوقف تلك الممارسات.

وتأتي هذه المراسم بينما احتشد زوار من جميع أنحاء العالم (الجمعة) في شوارع مدينة القدس القديمة، استعدادا ليوم حافل بالمسيرات إحياء لصلب السيد المسيح، وفقا للعقيدة المسيحية.

ومن المقرر أن يبدأ الرهبان الفرنسيسكان موكبهم التقليدي بمناسبة يوم الجمعة العظيمة، على طول طريق الاحزان، بعد وقت قصير من ظهر اليوم، بعد حوالي ثلاث ساعات من انطلاق مسيرة متوقعة للأرثوذكس اليونان.

وعلى امتداد طريق الأحزان الذي حدد معالمه رهبان فرنسيسكان في القرن الرابع عشر، توجد 14 محطة، تمثل كل منهما حدث تعرض له السيد المسيح أثناء سيره حاملا صليبه ليتم صلبه.

وفي كل عام، يتعقب الزوار هذه الخطوات، حاملين صلبان من جميع الاحجام، وصولا إلى المحطات الخمس الاخيرة داخل كنيسة القيامة التي يقال إنها شيدت في نفس الموقع الذي يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح صلب فيه ودفن.