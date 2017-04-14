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منوعات|تركيا

بالصور: "وجه ضاحك" يطل من جذع شجرة تركية

14/4/2017

فوجئ عمال الغابات في ولاية بوردور، جنوبي تركيا، بـ"وجه ضاحك" ظهر على السطح الدائري لجذع شجرة، جرى قصه في إطار أنشطة تقليم.

وحسبما نقل مراسل "الأناضول" عن مسؤولي وزارة الغابات وشؤون المياه التركية، فإن العمال أصابتهم الدهشة لدى رؤيتهم شكلا طبيعيا، يشبه وجها ضاحكا، بعد قص الجذع، حيث بادروا إلى التقاط صور، وإرسالها إلى مديرية الغابات في الولاية.

وتهدف عملية التقليم لتجديد الأشجار والتحكم في نموها، من خلال إزالة الأفرع الميتة، وتواجه الغابات التي لا تخضع أشجارها للتقليم والعناية، خطر الزوال مع مرور الوقت.  

المصدر : الأناضول
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