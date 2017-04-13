شاهد: إيطالي يصنع أحذية من الذهب عيار 24 والتوصيل بالطائرة

أعلن المصمم وصانع الأحذية الإيطالي أنطونيو فياتري، إطلاق أول حذاء من نوعه في العالم، مخصص لأصحاب الثروات والطلبات الخاصة، مصنوع من ذهب عيار 24.

قال فياتري إنه توصل إلى الطريقة المثالية لصنع أحذية، موشاة بـ 230 غراماً من الذهب، بعد محاولات وجهود استمرت أكثر من 8 أشهر، لتفادي المشاكل الناجمة عن دمج الجلد الفاخر والذهب الخالص ويتجاوز سعر الزوج الواحد منه 25 ألف يورو على الأقل.

وأوضح المصمم الإيطالي أنه توصل إلى الطريقة المثالية التي تسمح له بالجمع بين الجلد والذهب على شكل شرائح مصنوعة يدوياً، لا تؤثر على حركة السير، ولا تتأثر بصلابة الجلد، أو طراوته، ما يؤمن لصاحب الحذاء الراحة المطلقة للسير بهذا الحذاء الخاص، مؤكدا أنه نجح أخيراً في خياطة شرائح الذهب باعتبارها جزءاً عملياً ومكملاً للجلود المستعملة في أحذيته، النسائية والرجالية.

وبحسب المصمم الإيطالي فياتري، ستكون الأسواق الخليجية على رأس الأسواق التي ينوي دخولها لإطلاق أحذيته الذهبية النسائية والرجالية، وستكون الأسعار المبدئية لهذه الأحذية التي ستصنع حسب الطلب فقط وعلى مقاس طالبها بعد تصوير القدم باعتماد التكنولوجيا الرقمية ثلاثية الأبعاد، 25 ألف يورو للحذاء الرجالي و30 ألف يورو للحذاء النسائي.

أمّا عملية التسليم للحذاء المميز فستكون أيضا خاصة جداً وبواسطة طائرة مروحية تتجه إلى مكان وجود صاحب الطلب.

يذكر أن سعر الحذاء الآنف ذكره لا يشمل الإكسسوارات التي يُمكن إضافتها خاصةً في الأحذية النسائية، مثل الحرير الخالص، والرسوم الشخصية بمادتي الذهب أو الفضة، أو حباب اللؤلؤ، وغيرها من الأحجار الكريمة التي يُمكن طلبها عند الحجز.