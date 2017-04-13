البث الحي
منوعات

شاهد: أم تخوض معركة نسائية شرسة لإنقاذ ابنتها

13/4/2017

خاضت أم معركة نسائية شرسة لإنقاذ ابنتها من بين أيدي شابات غاضبات، حاولن الفتك بها.

ويظهر تسجيل مصور محاولة مجموعة من الفتيات سحب فتاة من يد والدتها، بينما تحاول الأم التفاهم معهم لتركها وابنتها.

وسرعان ما هاجمت فتاة الأم وسحبت أخرى البنت، بينما حاولت الأم الاستنجاد بمجموعة من الرجال كانوا يقفون يتابعون المشهد.

ولم تجد الأم سبيل لإنقاذ ابنتها سوى أن تشتبك بالأيدي مع الفتيات الذين أبرحوا الأم ضربا ومزقوا ملابسها.

وحقق الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، بينما جاءت التعليقات منددة بموقف الرجال الذين اكتفوا بالمشاهدة أو تصوير الحدث.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)