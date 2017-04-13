شاهد: أم تخوض معركة نسائية شرسة لإنقاذ ابنتها

خاضت أم معركة نسائية شرسة لإنقاذ ابنتها من بين أيدي شابات غاضبات، حاولن الفتك بها.

ويظهر تسجيل مصور محاولة مجموعة من الفتيات سحب فتاة من يد والدتها، بينما تحاول الأم التفاهم معهم لتركها وابنتها.

وسرعان ما هاجمت فتاة الأم وسحبت أخرى البنت، بينما حاولت الأم الاستنجاد بمجموعة من الرجال كانوا يقفون يتابعون المشهد.

ولم تجد الأم سبيل لإنقاذ ابنتها سوى أن تشتبك بالأيدي مع الفتيات الذين أبرحوا الأم ضربا ومزقوا ملابسها.

وحقق الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، بينما جاءت التعليقات منددة بموقف الرجال الذين اكتفوا بالمشاهدة أو تصوير الحدث.