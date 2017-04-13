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بالصور: الكلب أليكس يضبط 5.5 طن مخدرات في 4 أعوام

أليكس يضبط 5.5 طن مخدرات في 4 أعوام
أليكس يضبط 5.5 طن مخدرات في 4 أعوام
13/4/2017

استطاع الكلب البوليسي "أليكس" من شرطة ولاية غازي عنتاب التركية ضبط 5.5 أطنان من المواد المخدرة خلال 4 أعوام.

الكلب البوليسي "أليكس" أثبت جدارته في الكشف عن مواقع إخفاء المخدرات، من بين مئات الكلاب البوليسية التي خضعت لدورات تأهيل وتدريب في مجال مكافحة المخدرات، فأصبح كابوسا لمهربي وتجار المخدرات، ونجمًا لدى رجال الشرطة.

قال الشرطي "مراد أوقشاش"، في حديث (للأناضول) إنه تولى تدريب "أليكس" عام 2013 في العاصمة أنقرة، ومنذ ذلك الوقت وهما لا يفترقان عن بعضهما.

وأوضح أوقشاش، أنه عقب تدريب دام عام في مدينة قسطموني ، انتقل مع "أليكس" إلى مدينة غازي عنتاب، بعد أن نجح في مئات الدورات التدريبية.

ولفت الشرطي، إلى أن "أليكس" يمكنه التعرف على 8 أنواع من المخدرات، مشيرًا إلى أن هذه الميزة قلما تمتلكها كلاب أخرى.

وأوضح الشرطي أن مدرّب الكلاب يخضع أيضا لدورات مكثفة في التعامل مع الكلاب وتدريبهم للكشف عن المخدرات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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