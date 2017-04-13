أمريكية تغتصب سائقا تحت تهديد السلاح

وجهت سلطات الادعاء في ولاية أوهايو الأمريكية اتهاما لشابة باغتصاب سائق سيارة أجرى تحديد تهديد السكين.

ونقلت تقارير إخبارية عن ممثلي الادعاء أن بريتاني كارتر (23 سنة) اغتصبت سائق سيارة أجرة في مدينة فيندلاي، بمساعدة رفيقها كوري جاكسون (20 عاما) والذي وضع سكينا على رقبة السائق.

وأفادت الشرطة أن المتهمين سرقا 32 دولارا من السائق قبل أن يلوذا بالفرار.

وألقي القبض على الفتاة عقب إبلاغ السائق للشرطة، ووُجهت لكارتر تهم الاغتصاب والسرقة. وسبق أن اتهمت بحيازة الهيروين مرتين في عام 2016.

ولا تزال الشرطة تطار رفيقها جاكسون الذي توجه له تهما بالسرقة والتورط في الاغتصاب.

المتهم كوري جاكسون