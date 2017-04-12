والدان ينسيان ابنتهما في الطائرة

يميل كثيرون لنسيان كتب أو متعلقات شخصية خلال سفرهم على متن الطائرات، إلا أن أسرة نسيت شيئا مختلفا هو ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات على متن رحلة جوية.

ولم ينتبه الأم أو الأب لعدم وجود ابنتهما التي كانت تسافر معهما على متن رحلة جوية في الصين، إلا بعد أن اتصلت بهم شركة الطيران.

وبعد هبوط الطائرة التابعة لشركة " خطوط جنوب الصين الجوية" في مطار قوانغتشو باييون الدولي، نزل جميع الركاب، إلا أن عمال التنظيف صعدوا إلى الطائرة بعد ذلك وفوجئوا بوجود فتاة نائمة في مؤخرة الطائرة.، وفقا لصحيفة الشعب الصينية.

واستغرق طاقم الضيافة على الطائرة نحو دقيقتين لإيقاظ الفتاة، التي تبين أن والديها غادرا الطائرة وتركاها.

وبحلول ذلك الوقت، كان جميع الركاب قد أنهوا إجراءاتهم بالفعل ويتسلمون الحقائب ويهمون بالمغادرة.

وعلى الفور، اتصل الطاقم بالأب الذي قال إنه كان مشغولا بالحقائب وظن أن ابنته ستلحق به.