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"محمد" .. الاسم الأكثر تداولا للجالية التركية بألمانيا 2016

12/4/2017

قالت جمعية اللغة الألمانية في مدينة فيسبادن، وسط ألمانيا، إن اسم "إليف" للإناث و"محمد" للذكور كانا أكثر الأسماء التركية العربية المتداولة في ألمانيا عام 2016

تلاهما اسم ليلى و نور  وعلي و يوسف.

ورأت الجمعية أن ذلك يعني أن أذواق الآباء في ألمانيا تختلف بذلك جزئيا عن الآباء الذين يسجلون أبناءهم في تركيا.

واعتمدت الجمعية في تحليل هذه الأسماء أيضا على قوائم أسماء خاصة بوزارة الداخلية التركية.

وحسب هذه القوائم، فإن اسم زينب و إليف و حراء نور هي أكثر أسماء الإناث في تركيا في حين أن الأسماء يوسف و أيمن و عمر هي أكثر أسماء الذكور في تركيا.

وحقق اسم محمد نقلة كبيرة مؤخرا في القائمة الإجمالية للأسماء، التي أُخذت من جميع مكاتب تسجيل المواليد في ألمانيا البالغ عددها 650 مكتبا، حيث انتقل من المركز 41 عام 2015 إلى المركز 26 العام  الماضي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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