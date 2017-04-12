شاهد: امرأة مخمورة "تحلق" بسيارتها في الهواء

أظهر تسجيل مصور حادثا مروعا لامرأة تقود سيارتها بسرعة جنونية وهي مخمورة، ما جعلها تحلق بسيارتها في الهواء على ارتفاع 14 قدما قبل أن تهبط مرتطمة بالأرض.

وكانت "تانيا تشيكواتر"/32 عاما/ تترنح من شرب الفودكا خلال قيادتها سيارتها بصحبة ابنها الرضيع.

وارتطمت المرأة المخمورة بأعمال إنشاءات في الطريق ما جعلها ترتفع بسيارتها في الهواء وتسير لعدة أمتار قبل أن ترتطم مرة أخرى بالأرض في منطقة "بيتربرة" شرقي انجلترا.

ومن حسن الحظ أن ابنها خرج من الحادث دون أن يصاب بأذى، بينما حكمت المحكمة على المرأة بالسجن 26 أسبوعا.