أطعمة تحارب سرطان الثدي وأخرى تجعله أكثر عداءً.. تعرف عليها

برز مرض سرطان الثدي، باعتباره أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في أنحاء العالم بصورة عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

ووفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام .

وذكر موقعmedicalnewstoday) ) المعني بالأخبار الصحية، أن هناك عاملين يمكن أن يحددا إمكانية الإصابة بسرطان الثدي، أولهما: لا يمكن التحكم به وهو السن والتاريخ العائلي للمرض والعوامل الوراثية الأخرى، والعامل الآخر يمكن للسيدات أن يتحكمن به مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن الجسم مثالي واتباع نظام غذائي معين.

ويرى الباحثون المتخصصون في هذا الشأن أن النظام الغذائي مسؤول عن 30 إلي40 % من أنواع السرطانات المعروفة، لذلك وضع الموقع روشتة غذائية لمكافحة سرطان الثدي.

وكشف علماء التغذية أن هناك قائمة من الأغذية تحارب سرطان الثدي تتمثل في الخضروات والفاكهة الملونة، والأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والمنتجات التي تحتوي على فول الصويا، والأطعمة الغنية بفيتامين "د"، والأطعمة التي تحتوى على توابل ولها خاصية مضادة للالتهابات.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي، بعد دراسة لأكثر من 91 ألف امرأة، الذي يحتوي على أنواع مختلفة من النباتات الورقية، والخضروات والفواكه الملونة، قد قلل من سرطان الثدي بنسبة 15%، وأن أبرز الخضروات والفواكه الجيدة للوقاية من سرطان الثدي، هي الخضروات الورقية الداكنة والفلفل، الطماطم، الباذنجان، الفاكهة الحمضية، الجزر، البروكلي، الكرنب، البصل، التفاح، الخوخ، والفراولة.

وأوضح المركز أن البقوليات والحبوب الكاملة أيضا تحتوي على مضادات الأكسدة، كما أن تناول البقوليات ارتبط مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويوصي المركز بتناول من30 إلي 45 غراما من الألياف الغذائية يوميا للوقاية من سرطان الثدي.

وبحسب المركز، فإن الدهون الجيدة أو غير المشبعة التي تحارب سرطان الثدي موجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والبذور والمكسرات، وأيضا الأحماض الدهنية "أوميغا 3" الموجودة في الأسماك الدهنية.

وكشفت الأبحاث أن هناك أطعمة مثل المعجنات الغنية بالسكر والأغذية التي تحتوي على الدهون المشبعة، بالإضافة إلى اللحوم المصنعة، وشرب الكحول تزيد نسب الإصابة بسرطان الثدي.

وأثبتت الدراسات أن شرب الكحول يزيد من هرمون الأستروجين الذي يسبب ضررا لخلايا الحمض النووي، وبالتالي فإن النساء اللاتى يشربن الكحول ولو بنسب منخفضة تقدر بـ3 أكواب أسبوعيا يزيد لديهن خطر سرطان الثدي بنسبة 15%، وتزداد المخاطر بنحو 10% مع كل كوب إضافي يوميًا.

ووجدت دراسات أخرى أيضًا، أن هناك صلة بين اللحوم المصنعة وظهور سرطان الثدي، لأنها يمكن أن تحتوي على نسب مرتفعة في الدهون والملح والمواد الحافظة.

ونصحت الدراسة أيضا بالحصول على فيتامين "د" من التعرض المنتظم لأشعة الشمس، أو من تناول أطعمة مثل البيض والأسماك وتناول الشاي الأخضر لأنه يعزز المناعة ويحتوي على مضادات للأكسدة وإدخال الكركم فى النظام الغذائي، لما له من خصائص مضادة للالتهابات والحفاظ على وزن صحي لأن السمنة من أهم عوامل ظهور سرطان الثدي إضافة إلى الإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط البدني.