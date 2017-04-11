شاهد: مهرجان للقهوة في لندن

شهد مهرجان القهوة في لندن لهذا العام إبداعات لفنانين قاموا برسم أشكال مميزة على "وجه القهوة".

ويعد مهرجان القهوة من المهرجانات الكبيرة للاحتفاء بالمشروب الأكثر انتشارا العالم وينظم سنويا في العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر هذا المهرجان أكبر حدث في مجال القهوة والحرفيين المنتسبين للمشروب الذي يفضله الكثيرون في المملكة المتحدة، وفي أنحاء العالم، وهو احتفال بثقافة القهوة النابضة بالحياة في لندن ويستقطب الذوّاقين والمتخصصين على حد سواء.

ويمكن لمرتادي المهرجان مشاهدة والتعرف على كل ما له صلة بالقهوة والأطعمة المتصلة بها، إضافة لفعاليات ثقافية وفنية مصاحبة ، حيث يمكن للزوار أن يتعلموا الطرق المختلفة لصنع القهوة وتحضيرها في المنزل، وتذوق المشروبات المميزة والذهاب في رحلة مع القهوة وأنواعها وفنون تحضيرها.

وقدم بعض الفنانين المشاركين في المهرجان لوحات فنية مميزة على القهوة، ويأمل بعضهم في مشاركات كبيرة تتيح لهم الفوز بجوائز دولية، بينما أبدى البعض حماسة لدخول موسوعة غينيس.

وكان يعتقد سابقا أن القهوة هي مشروب لبدء الصباح أو الحصول على استجمام خلال فترة ما بعد الظهر، لكن مهرجان القهوة في لندن غيّر مفهوم تناول القهوة لتكون رفيقة محبيها طوال اليوم.

ولم تفوت القهوة فرصة مواكبة التكنولوجيا، حيث تنوعت ماكينات صنع القهوة وباتت صناعة ماكينات القهوة تجارة ضخمة تدر الملايين على الشركات المصنعة.