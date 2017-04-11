شاهد: متهم باغتصاب طفلة وقتلها ينتحر داخل المحكمة

انتحر أمريكي بالقفز من مبنى المحكمة التي يُحاكم بها بعد اتهامه باغتصاب طفلة في العاشرة من عمرها وقتلها مع جدّيها بإشعال النار في منزلهم.

والتقطت كاميرات المراقبة في محكمة مقاطعة ماهونينغ بولاية أوهايو الأمريكية لحظة قفز المتهم روبرت سيمان (48 عاما) من الطابق الرابع للمحكمة (الاثنين).

ويظهر في اللقطات، التي بثتها محطة "دبليو كيه بي إن" الأمريكية، المتهم سيمان وهو يمشي بصحبة اثنين من رجال الشرطة قبل أن يُبطئ خطواته قليلا ويتجه إلى سور منخفض في مبنى المحكمة ويقفز منتحرا من الطابق الرابع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان سيمان سيواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته، بعدما واجه اتهامات بقتل الطفلة كورني غامب (10 سنوات) بعد اغتصابها وإحراق منزل أسرتها ما أسفر عن مقتلها مع جدها ويليام شميت (63 عاما) وجدتها جوديث شيمت (61 عاما) في مارس/آذار 2015.

ووفقا لأوراق الدعوى فقد اعتدى سيمان جنسيا على الطفلة كورني عدة مرات على مدى سنوات عندما كان يواعد أمها لين شميت.