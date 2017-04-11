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شاهد: فنانون في الأردن يحولون اسطوانات الغاز إلى لوحات فنية

11/4/2017

في تجربة جديدة دشن فنانون أردنيون في العاصمة عمّان معرضا فنيا فريدا من نوعه، تُعرض فيه اسطوانات غاز الطهي كلوحات فنية بديعة.

فقد حول مجموعة من الفنانين الأردنيين تلك الاسطوانات من الشكل المعدني المُضجر إلى أعمال فنية لافتة للنظر، وذلك في إطار مسابقة فاز فيها أصحاب الاسطوانات الأجمل بشرف عرض أسطواناتهم أمام الجمهور تحت شعار "جرة آرت".

وصممت فنانة مشاركة في التجربة تدعى ياسمين صبري على اسطوانة رسما استوحت فكرته من الفضاء ويتناول أنواعا مختلفة من الغاز الموجود على الأرض وفي الفضاء.

وقال فنان آخر يدعى مايك دردريان إنه يريد أن يلهم الفنانين لينظروا حولهم ويتعاملوا مع مواد تقليدية تحيط بهم.

وأُطلقت التجربة في فبراير/شباط عندما قدم فنانون هواة ومحترفون تصميماتهم الفنية المختلفة على اسطوانات غاز أمام لجنة حكام.

وقال فنان وعضو في لجنة الحكام يدعى رسمي الجراح إنه أُعجب للغاية بمستوى الإبداع في الأعمال الفنية المقدمة للجنة.

وأضاف أن تجربة "جرة آرت" فريدة من نوعها بالأردن، مؤكدا أن المشاركين فيها من الهواة والمحترفين قدموا تجارب جريئة للغاية.

واختارت لجنة الحكام أفضل 100 تصميم من الأعمال الفنية المقدمة ثم صوت الجمهور على أفضل التصميمات من وجهة نظره.

وعُرضت 47 اسطوانة فازت في التجربة وسيُعاد توزيعها لاحقا ليعاد استخدامها كالمعتاد في رحلتها العادية كاسطوانة غاز يتم استبدالها كلما فرغت من الغاز في منازل المواطنين بأنحاء الأردن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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