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شاهد: فرحة أنثى فيل أطعمتها ملكة بريطانيا موزاً

11/4/2017

أظهرت لقطات فرحة أنثى فيل أطعمتها الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب موزاً (الثلاثاء) ما أسفر عن انتقال شعور بالفرح بين قطيع كامل.

وكانت أُنثى الفيل واسمها دونا ضمن قطيع من تسعة أفيال آسيوية أودعت مركزا لرعاية الفيلة في حديقة ويبسنيد للحيوان الواقعة خارج لندن.

وورد أن الأفيال شعرت بفرحة غامرة خلال زيارة الملكة التي ترعى جمعية لرعاية الفيلة في الحديقة.

وقال ديفيد فيلد مدير الجمعية "إن الأفيال شعرت بالفرح لدى رؤية جلالة الملكة. نحن نفهم ذلك لكوننا نراقب تواصلهم.. وكانت (الأفيال) سعيدة بما يحدث".

ومن بين الفيلة أنثى ولدت قبل يوم واحد من عيد الميلاد التسعين للملكة إليزابيث  الثانية  وسميت باسمها.

لكن فيلد قال "إن إليزابيث الصغيرة لم تقابل الملكة. ما زالت صغيرة قليلا ولا يمكن التنبؤ بأفعالها".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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