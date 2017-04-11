شاهد: عرض قرطين من الماس للبيع قيمتهما نحو 70 مليون دولار

يعرض قرطا أذن مصنوعان من ماستين رائعتين باللونين الأزرق والزهري للبيع في مزاد تنظمه دار سوذبيز، وتوصف الماستان بأنهما أهم قرطين يباعان في تاريخ المزادات.

وأعلن المنظمون أن الحجرين سيطرحان كقطعتين منفصلتين خلال المزاد الذي ينظم بجنيف في 16 مايو/ أيار القادم.

وتقدر قيمة القرط الأول المصنوع من الماس الأزرق المسمى (أبولو بلو) بمبلغ يتراوح بين 38 مليون دولار و50 مليونا، في حين تشير التقديرات إلى أن سعر القرط مع الماسة الزهرية المسمى (أرتيميس بينك) يتراوح بين 12 مليون و500 الف دولار و18 مليونا.

وأوضح ديفيد بينيت، رئيس القسم الدولي للمجوهرات الفاخرة في سوذبيز، أن الماستين ستكونان نجمتي المزاد في مايو / أيار وقال "إنهما، وبفارق كبير، أهم قرطي أذن يباعان في تاريخ المزادات".

وأضاف "هاتان الماستان باللونين الرائعين تتسمان بندرة مذهلة، وكل منهما تتميز كحجر لافت كامل المواصفات".

وتحمل الماسة الزرقاء شهادة "فانسي فيفيد بلو" الصادرة عن الجمعية الأمريكية للأحجار الكريمة، وتزن 14 قيراطا و54 من مائة من القيراط، وأبولو بلو هي أكبر ماسة في فئتها تطرح للبيع في المزاد، وقد تم قطع الحجارة وصقلها لإعطائها شكل الكمثرى وتزن الماسة الزهرية 16 قيراطا، وتحمل شعار "فانسي إينتنس بينك"، وهي مصقولة في شكل كمثرى أيضا.

ووفقا للرعاة فإن هذه الماسة من أحجار الماس الأكثر نقاء من الناحية الكيميائية وكذلك في رأي الخبراء مما يعطي هذا النوع من الحجارة نقاء بصريا شديدا.

ولم تكشف (سوذبيز) أي معلومات عن هوية الجهة البائعة.