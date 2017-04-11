البث الحي
منوعات

شاهد: عرض قرطين من الماس للبيع قيمتهما نحو 70 مليون دولار

11/4/2017

يعرض قرطا أذن مصنوعان من ماستين رائعتين باللونين الأزرق والزهري للبيع في مزاد تنظمه دار سوذبيز، وتوصف الماستان بأنهما أهم قرطين يباعان في تاريخ المزادات.

وأعلن المنظمون أن الحجرين سيطرحان كقطعتين منفصلتين خلال المزاد الذي ينظم بجنيف في 16 مايو/ أيار القادم.

وتقدر قيمة القرط الأول المصنوع من الماس الأزرق المسمى (أبولو بلو) بمبلغ يتراوح بين 38 مليون دولار و50 مليونا، في حين تشير التقديرات إلى أن سعر القرط مع الماسة الزهرية المسمى (أرتيميس بينك) يتراوح بين 12 مليون و500 الف دولار و18 مليونا.

وأوضح ديفيد بينيت، رئيس القسم الدولي للمجوهرات الفاخرة في سوذبيز، أن الماستين ستكونان نجمتي المزاد في  مايو / أيار وقال "إنهما، وبفارق كبير، أهم قرطي أذن يباعان في تاريخ المزادات".

وأضاف "هاتان الماستان باللونين الرائعين تتسمان بندرة مذهلة، وكل منهما تتميز كحجر لافت كامل المواصفات".

وتحمل الماسة الزرقاء شهادة "فانسي فيفيد بلو" الصادرة عن الجمعية الأمريكية للأحجار الكريمة، وتزن 14 قيراطا و54 من مائة من القيراط، وأبولو بلو هي أكبر ماسة في فئتها تطرح للبيع في المزاد، وقد تم قطع الحجارة وصقلها لإعطائها شكل الكمثرى وتزن الماسة الزهرية 16 قيراطا، وتحمل شعار "فانسي إينتنس بينك"، وهي مصقولة في شكل كمثرى أيضا.

ووفقا للرعاة فإن هذه الماسة من أحجار الماس الأكثر نقاء من الناحية الكيميائية وكذلك في رأي الخبراء مما يعطي هذا النوع من الحجارة نقاء بصريا شديدا.

ولم تكشف (سوذبيز) أي معلومات عن هوية الجهة البائعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)