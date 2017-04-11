شاهد: طفلة عاشت مع القرود تبدأ في تعلم عادات البشر

قال مسؤولون بمركز إعادة تأهيل في الهند إن الطفلة التي عرفت باسم الطفلة "موكلي" بعد اكتشافها تعيش مع القرود في الهند بدأت في التحسن.

وكانت دورية للشرطة قد عثرت على الطفلة، التي يعتقد أنها في سن الحادية عشرة، مع قطيع من القرود، أثناء جولة روتينية بمحمية كاتارنيغات البرية في مقاطعة بهاريش بولاية أوتار براديش الهندية قبل شهرين.

وكانت الطفلة في حالة مزرية؛ حيث كان شعرها ملبدا ومصابة بجروح في جسدها، ولم تكن تستطيع الحديث، كما كانت تمشي على يديها وقدميها عندما عُثر عليها، وكانت تهاب البشر وتظهر سلوكا عنيفا للغاية.

ونقلت الطفلة إلى مركز لإعادة التأهيل بمدينة لكناو بولاية أوتار براديش الهندية، حيث يحرص المركز على جعل الطفلة تختلط بأطفال من نفس عمرها كي يمكنها تعلم العادات البشرية من خلال ملاحظتها لسلوك الأطفال.

وقال ساروج، وهو معلم بمركز إعادة التأهيل، إن الطفلة كانت في البداية تلقي الطعام على الأرض وتقوم بتناوله، لكنها الآن بدأت تأكل بشكل طبيعي.

وحظيت قصة الطفلة بانتشار واسع، حيث أُطلق عليها اسم "فتاة موكلي"، لتشابهها مع قصة "كتاب الأدغال" للمؤلف روديارد كيبلينغ، وتحكي قصة طفل يحمل نفس الاسم تربى وسط الذئاب.

ومازالت الشرطة الهندية تحقق حاليا في كيفية وصول الطفلة إلى العيش مع القرود، والمدة التي قضتها في الأدغال مع الحيوانات.