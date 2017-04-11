شاهد: رضيعة هندية قلبها خارج جسدها!

تصارع رضيعة هندية من أجل الحياة بعدما ولدت وقلبها خارج جسدها في حالة نادرة للغاية.

وتعاني الرضيعة، التي ولدت بمدينة خاجوراهو وسط البلاد، من حالة نادرة يطلق عليها "إكتوبيا كورديس" وتبلغ نسبة حدوثها 8 من كل مليون حالة ولادة.

وتوصف هذه الحالة بأنها حالة قلب في الموقع الخطأ، سواء جزئيا داخل الجسم، أو كليا خارجه.

وقال أرفيد باتيل، والد الطفلة، وزوجته بريم كوماري، إن الطفلة هي أول مولود لهم، وإنهما لم يكونا يعتقدان أن الطفلة ستعيش، لكن الرعاية الطبية التي تلقتها الرضيعة من الإدارة المحلية فور ولادتها أعطتهما بعض الأمل في إمكانية أن تعيش الطفلة .

وتحدث هذه الحالة عندما يفشل جدار الجسم من الخارج في الاكتمال أثناء نمو الجنين.

ورغم نجاح جراحات سابقة في علاج أطفال يعانون من هذه الحالة، فإن معدل الوفاة في هذه الحالة مازال مرتفعا.