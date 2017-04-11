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شاهد: إقبال كبير في اليابان على تناول "المعكرونة بالحشرات"

11/4/2017

اصطف محبون للطعام أمام مطعم ناجي للمعجنات في طوكيو لتجربة صحن جديد يقدمه عبارة عن معكرونة بالحشرات.

وفي احتفال بمناسبة تقديم الصحن قدم المطعم "حشرات تسوكيمن" حيث يغمس الزبائن شرائح المعكرونة في حساء من اختيارهم يحوي صراصير أو جنادب ومسحوق دود القز.

وابتُكر هذا الصحن بعد نجاح صحن "معكرونة الصراصير" العام الماضي والذي نظمه مدير مطعم ناجي ويوتا شينوهارا الذي ينظم احتفالات لتناول حشرات ويرغب في الترويج لأكل الحشرات في اليابان والعالم.

وتشمل الوجبة الشاملة معكرونة بالحشرات، وصحن أرز بالصراصير، وأصابع ملفوف وديدان مقلية وبوظة (آيس كريم) بنكهة مسحوق الحشرات.

وقال منظمو الاحتفال إنهم قدموا 100 صحن حساء معكرونة بالحشرات بيعت كلها بنهاية موعد الغداء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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