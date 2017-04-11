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منوعات|تايلاند

شاهد: أفيال ملونة ترش السياح بالمياه في تايلاند

11/4/2017

وتقوم أفيال ملونة في أيوتايا العاصمة القديمة لتايلاند برش السياح بالماء في "حرب مياه" أصبحت من مظاهر الاحتفال بالسنة الجديدة في البلاد.

وقال ديفيد غراي، وهو سائح بريطاني يرتدي قميصا ملونا "إنه ممتع بشكل لا يوصف، تدخل وتخرج وتبدأ حرب مياه مع فيل".

وتضم أيوتايا، المسجلة ضمن التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إحدى أشهر مستعمرات الأفيال في البلاد.

وتحتفل تايلاند هذا العام بعيد المياه السنوي (سونجكران) في الفترة من 13 إلى 15 أبريل/ نيسان والذي يمثل رأس السنة الجديدة.

ويعتبر عيد سونجكران أكبر احتفال برش المياه في العالم ويقوم المتسابقون فيه برش المياه على بعضهم البعض تحت الشمس الحامية، ويشهد إقبالا واسعا من السياح.

ويعتقد التايلانديون أن الماء يبعد الحظ السيء ويساعد على كسب الرزق.

وبعيدا عن مهرجان المياه تمثل رأس السنة فترة تتجمع فيها الأسر وتصلي وتذكر أسلافها وأقاربها المتوفين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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