البث الحي
منوعات

شاهد: أبطال مسلسل أرطغرل في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر

10/4/2017

استضافت قناة الجزيرة مباشر في برنامج مباشر مع لقاء حصريا مع أبطال مسلسل أرطغرل التاريخي، الذي ذاعت شهرته في العالم العربي بعد تحقيقه لأرقام مشاهدة قياسية.

وقال الفنان جاويد جونر  الشهير بشخصية  الفارس "دوغان" إنه مندهش لمتابعة الجمهور العربي لأحداث المسلسل ، وإنه ممتن للغاية للتعاطف الذي وجده بسبب انتهاء دوره في المسلسل بعد مشاركته في 84 حلقة منه، حيث "استشهد" على يد الصليبيين بمعاونة أورال الذي يظهر المسلسل خيانته لقبيلته تشافدار المتحالفة مع أرطغرل طبقا لأحداث المسلسل التاريخي.

أما الفنان أيبرك بيكجان الشهير بـ "أرتوك"، طبيب القبيلة، الذي ينوب عن أرطغرل قال إن أحداث المسلسل تحكي جانبا هاما من حياة العالم الإسلامي خلال فترة نشأة الدولة العثمانية ، و فسر متابعة العرب للمسلسل كونه يحكي جانبا مما دار في حلب و شمال بلاد الشام التي دفن فيها سليمان شاه والد أرطغرل و جد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية .

و نفى بيكجان أن يكون المسلسل له إسقاطات سياسية مباشرة على الوضع السياسي الذي تشهده تركيا، و قال إنه يحكي رواية تاريخية بتصرف اقتضته الضرورة الدرامية .

و أكد الفنانان أن الحلقات الجديدة من المسلسل ستكشف أحداثا مثيرة.

حاز مسلسل أرطغرل التاريخي التركي إعجاب الكثيرين في العالم العربي ، المسلسل الذي يذاع على شاشة تي أر تي التركية الرسمية حظى بمتابعة ملايين الأتراك و تربع على عرش المسلسلات الأكثر متابعة في تركيا ووسط آسيا حيث العديد من الشعوب المنحدرة من العرق التركي فضلا عن العالم العربي أيضا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)