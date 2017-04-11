شاهد: أبطال مسلسل أرطغرل في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر

استضافت قناة الجزيرة مباشر في برنامج مباشر مع لقاء حصريا مع أبطال مسلسل أرطغرل التاريخي، الذي ذاعت شهرته في العالم العربي بعد تحقيقه لأرقام مشاهدة قياسية.

وقال الفنان جاويد جونر الشهير بشخصية الفارس "دوغان" إنه مندهش لمتابعة الجمهور العربي لأحداث المسلسل ، وإنه ممتن للغاية للتعاطف الذي وجده بسبب انتهاء دوره في المسلسل بعد مشاركته في 84 حلقة منه، حيث "استشهد" على يد الصليبيين بمعاونة أورال الذي يظهر المسلسل خيانته لقبيلته تشافدار المتحالفة مع أرطغرل طبقا لأحداث المسلسل التاريخي.

أما الفنان أيبرك بيكجان الشهير بـ "أرتوك"، طبيب القبيلة، الذي ينوب عن أرطغرل قال إن أحداث المسلسل تحكي جانبا هاما من حياة العالم الإسلامي خلال فترة نشأة الدولة العثمانية ، و فسر متابعة العرب للمسلسل كونه يحكي جانبا مما دار في حلب و شمال بلاد الشام التي دفن فيها سليمان شاه والد أرطغرل و جد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية .

و نفى بيكجان أن يكون المسلسل له إسقاطات سياسية مباشرة على الوضع السياسي الذي تشهده تركيا، و قال إنه يحكي رواية تاريخية بتصرف اقتضته الضرورة الدرامية .

و أكد الفنانان أن الحلقات الجديدة من المسلسل ستكشف أحداثا مثيرة.

حاز مسلسل أرطغرل التاريخي التركي إعجاب الكثيرين في العالم العربي ، المسلسل الذي يذاع على شاشة تي أر تي التركية الرسمية حظى بمتابعة ملايين الأتراك و تربع على عرش المسلسلات الأكثر متابعة في تركيا ووسط آسيا حيث العديد من الشعوب المنحدرة من العرق التركي فضلا عن العالم العربي أيضا.