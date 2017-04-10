شاهد: "قبلة الموت": كوبرا تلدغ سائحا أثناء عرض ترفيهي

تحول عرض ترفيهي في مقاطعة راجستان شمالي الهند إلى حادث أليم.

أحد الحضور أثناء مشاهدته فقرة "اللعب مع الثعابين" اختاره مقدم الفقرة ليضع ثعبان الكوبرا حول رقبته ليلدغه من الثعبان من دون أن يدري.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل يتحسس رقبته بعد التفاف الثعبان حولها ولم يلاحظ على الفور أنه قد تسمم.

لكن في وقت لاحق يبدو أن الرجل بدأ يشعر بشيء غريب فطلب من "الحاوي" التحقق مما إذا كان الثعبان قد عضه لكن الحاوي تجاهله وواصل فقرته.

وبعد بضع دقائق فقد الرجل وعيه وبدلا من نقله إلى المستشفى أخذه أهالي إلى شخص يدعي فهمه الطب البديل وبعد ساعة فارق الرجل الحياة متأثرا بالسم.

ويعد ثعبان الكوبرا الأكثر شيوعا في الهند ويحرص السائحون على مشاهدته في العروض الفنية المختلفة.