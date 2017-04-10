شاهد: برلسكوني ينقذ حملانا من الذبح ويثير غضب "صناعة اللحوم"

أثار سيلفيو برلسكوني غضب صناعة اللحوم في إيطاليا بانضمامه لحملة داعمة للنباتيين و"تبني" خمسة حملان كان يفترض أن تذبح بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة مطلع الأسبوع تسجيلا مصورا بثته الرابطة الإيطالية للدفاع عن الحيوانات والبيئة وظهر فيه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني وهو يحتضن الحملان ويقبلها ويطعمها بقنينة الحليب المخصصة للرضع.

وصورت الرابطة برلسكوني (80 عاما) في مزرعته المترامية أمام لافتة كتب عليها "دافعوا عن الحياة، اختاروا عيد قيامة نباتيا" في حين كانت رسالة تمر على الشاشة وتحث المشاهدين قائلة "احتذوا به، لقد أنقذ خمسة حملان من الذبح في عيد القيامة".

وجرى طرد برلسكوني من مجلس الشيوخ عام 2013 بعد إدانته بالتحايل على الضرائب، لكن حزب " فورتسا ايطاليا" الذي يتزعمه ما زال يحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة من حيث الشعبية في إيطاليا ويمثل 12 في المئة من أصوات الناخبين وفقا لاستطلاعات الرأي.

ويتناول الإيطاليون تقليديا لحم الحملان أو الماعز في عيد القيامة، لكن استهلاكهم لهذه الأنواع من اللحوم انخفض بشدة في السنوات الخمس الماضية جراء التباطؤ الاقتصادي والنجاح المتزايد لحملات النباتيين.

وهاجمت مجموعة دعم صناعة اللحوم في إيطاليا "أسوكارني" الملياردير الإيطالي وقطب صناعة الإعلام ودعت المعلنين إلى مقاطعة قنواته ومنشوراته.

وقالت المجموعة في بيان "من غير المعقول أنه يساهم في الإضرار بصناعة اللحوم على الرغم من كونه رجل أعمال بهدف الفوز بأصوات محبي الحيوانات."

وأوردت صحف إيطالية في العام الماضي أن برلسكوني أصبح " نباتيا" لكنه لم يؤكد ولم ينف التقارير.