شاهد: امرأة تلد على متن طائرة

فوجئ ركاب الطائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية التركية والمتجهة من غينيا إلى بوركينا فاسو بامرأة تعاني من آلام المخاض.

وكانت المسافرة نافي ديابي حاملا في الأسبوع الـ 28 وفاجأها المخاض وهي على متن الطائرة على ارتفاع 12 ألف كيلو متر فوق سطح الأرض.

وبعد إقلاع الطائرة من العاصمة الغينية "كوناكري" شعرت المسافرة بآلام الولادة وحاول الركاب مساعدتها إلا أن طاقم الطائرة من المضيفات تولىن المهمة وقمن بمساعدة المرأة.

وذكرت الخطوط الجوية التركية في بيان أن طاقم الطائرة استجاب على الفور وساعد المرأة الحامل.

ونُقلت الأم والطفل، الذي أطلق عليه اسم "كاديجو" إلى المستشفى بعد هبوط الطائرة في مطار "واغادوغو"عاصمة بوركينا فاسو، .