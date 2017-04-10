البث الحي
منوعات

شاهد: إنزال راكب بالقوة من طائرة أمريكية لسبب غريب

10/4/2017

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موظفين أمن تابعين لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية أنزلوا راكبا قسرا من الطائرة

أثناء رحلة من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي إلى "لويفيل" بولاية كنتاكي مساء الأحد بعد رفضه عن التخلي عن مقعده.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الأمن وهم يسحبون الرجل على أرض الطائرة لإجباره على النزول وسط صيحات المسافرين الذين أعربوا عن استنكارهم للأمر.

وقال مسؤولون بشركة الطيران للركاب إن الطائرة لن تقلع قبل أن يكون على متنها أربعة من موظفيها في حاجة إلى أن يكونوا في "لويفيل" صباح الاثنين.

وذكر مسافرون أن شركة الطيران عرضت على الركاب 400 دولار وغرفة فندقية مجانية مقابل مقعدهم، وعندما لم يوافق أحد ضاعفت شركة الطيران العرض إلى 800 دولار ولم يوافق أحد من الركاب على هذا العرض أيضا، ثم قررت الشركة اختيار أربعة ركاب عشوائيا عن طريق الكمبيوتر لإنزالهم من الرحلة ووضعهم في رحلة صباح يوم الاثنين، وقد تخلى راكبان عن مقعديهما قبل أن يواجه الرجل الذى ظهر في الفيديو الأمن.

وقال الطبيب الذي ظهر في الفيديو لرجال الأمن إنه يجب أن يكون في "لويفيل" صباح الاثنين للقاء مرضاه لكن موظفي الأمن رفضوا حديثه وأجبروه على النزول، بحسب رواية الشهود.

وذكرت الصحيفة أن الرجل عاد بعد ذلك إلى الطائرة وحصل على عناية طبية وأن الرحلة تأخرت لمدة ساعتين تقريبا.

وقال ركاب على متن الطائرة إن المشهد أصابهم بالرعب خاصة وأن الطائرة كان عليها أطفال أصيبوا بالذعر من موقف موظفي الأمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)