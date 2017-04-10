شاهد: إنزال راكب بالقوة من طائرة أمريكية لسبب غريب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موظفين أمن تابعين لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية أنزلوا راكبا قسرا من الطائرة

أثناء رحلة من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي إلى "لويفيل" بولاية كنتاكي مساء الأحد بعد رفضه عن التخلي عن مقعده.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الأمن وهم يسحبون الرجل على أرض الطائرة لإجباره على النزول وسط صيحات المسافرين الذين أعربوا عن استنكارهم للأمر.

وقال مسؤولون بشركة الطيران للركاب إن الطائرة لن تقلع قبل أن يكون على متنها أربعة من موظفيها في حاجة إلى أن يكونوا في "لويفيل" صباح الاثنين.

وذكر مسافرون أن شركة الطيران عرضت على الركاب 400 دولار وغرفة فندقية مجانية مقابل مقعدهم، وعندما لم يوافق أحد ضاعفت شركة الطيران العرض إلى 800 دولار ولم يوافق أحد من الركاب على هذا العرض أيضا، ثم قررت الشركة اختيار أربعة ركاب عشوائيا عن طريق الكمبيوتر لإنزالهم من الرحلة ووضعهم في رحلة صباح يوم الاثنين، وقد تخلى راكبان عن مقعديهما قبل أن يواجه الرجل الذى ظهر في الفيديو الأمن.

وقال الطبيب الذي ظهر في الفيديو لرجال الأمن إنه يجب أن يكون في "لويفيل" صباح الاثنين للقاء مرضاه لكن موظفي الأمن رفضوا حديثه وأجبروه على النزول، بحسب رواية الشهود.

وذكرت الصحيفة أن الرجل عاد بعد ذلك إلى الطائرة وحصل على عناية طبية وأن الرحلة تأخرت لمدة ساعتين تقريبا.

وقال ركاب على متن الطائرة إن المشهد أصابهم بالرعب خاصة وأن الطائرة كان عليها أطفال أصيبوا بالذعر من موقف موظفي الأمن.