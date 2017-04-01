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منوعات|أستراليا

شاهد: مستحضرات تجميل من حليب الإبل في أستراليا

1/4/2017

يعمل واحد من أكبر المصنعين لمنتجات ألبان النوق في أستراليا على إنتاج مجموعة من مستحضرات التجميل لتطوير أسواق جديدة بعيدا عن قطاع الحليب التقليدي.

وتخطط (شركة الإبل البريّة الأسترالية) والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في العالم في هذا المجال للتوسع في تصنيع منتجات غذائية متنوعة من حليب النوق لزيادة قيمة إضافية لمنتجات الإبل،منها الأجبان ومنتجات اللحوم المصنعة والآيس كريم.

كما عملت الشركة التي تدير مزرعتها الواقعة في منطقة بالقرب إبسويتش جنوب شرق كوينزلاند على الولوج إلى سوق جديدة من خلال تصنيع منتجات ومواد تجميل من حليب النوق، منها الصابون ومنتجات ترطيب البشرة وغيرها.

الإبل بالمزرعة التي تديرها الشركة ، تم جلبها من البريّة ويتم تربيتها واستئناسها داخل المزرعة بواسطة مختصين في رحلة تدريب تتفاوت حسب متطلبات كل مجموعة من الجمال ، فبعضها قد يستغرق شهورا فيما قد يحتاج البعض فقط إلى أسبوعين ليصل إلى مرحلة التكيف على حياة " الانضباط ".

يذكر أن الجمال الأسترالية تختلف عن نظيرتها العربية من حيث التغذية ونمط العيش. وقد قامت أستراليا بحملة إعدام كبيرة للإبل قبل سنوات بسبب ازدياد أعدادها بشكل يهدد البيئة الأسترالية، وأثارت حملة إعدامات الإبل انتقادات حقوقية دولية واسعة النطاق.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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