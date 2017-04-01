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شاهد: عرض أزياء فوق الستين

1/4/2017

"العمر مجرد رقم" عبارة تنطبق على مجموعة من السيدات والرجال ممن تعدى عمرهم الستين عاما شاركوا في عرض للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية.

وهذا هو العام الرابع الذي يقبم فيه مركز للمسنين في حي هارلم هذا العرض.

وكانت أغلب الأزياء المعروضة من تصميم أو تنفيذ العارضات أنفسهن خلال الدورات التي يقدمها المركز.

وأظهر العرض التنوع السكاني لمدينة نيويورك، إذ شارك فيه عارضون وعارضات من أصول فلبينية وصينية ومكسيكية، كما عرضت أزياء تنتمي لثقافات مختلفة.

وشاركت إحدى دور العرض الشهيرة بتقديم المساعدة للعارضات فيما يتعلق بالتجميل والمكياج وقصات الشعر.

المصدر : رويترز
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