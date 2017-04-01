شاهد: شاب راهن أصدقاءه فربطوه على الطريق

كان الربط باستخدام الشريط اللاصق هو ما حصل عليه ميغيل شافيز، 17 عاما، بعد أن رفض أن يدفع مبلغا كان قد تراهن عليه مع أصدقائه.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، صديقي ميغيل وهما يقومان بربطه على عمود في طريق مزدحم بالسيارات بعد أن خسر رهانا على نتيجة مباراة في دوري كرة السلة ورفض أن يدفع المبلغ الذي اتفق عليه مع أصدقائه.

وشاهدت دورية للشرطة رجلا يحمل سكينا وهو يقترب من ميغيل، فأسرعت إلى المكان وصعقت الرجل بالكهرباء قبل أن تقوم بإطلاق سراح ميغيل وتوصله إلى منزله.

وتبين لاحقا أن الرجل كان يريد إطلاق سراح المراهق.