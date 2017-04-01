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شاهد: بيع سيارة ترمب الـ "فيراري" في مزاد

1/4/2017

تُعرض للبيع في مزاد اليوم (السبت) في فلوريدا الأمريكية سيارة فيراري كانت ملكًا في السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويقدر سعر السيارة وهي من نوع "إف430" اشتراها ترمب في العام 2017، بين 250 ألف دولار و350 الفا على ما قالت دار "أوكشينز أميركا" المتخصصة ببيع السيارات الكلاسيكية.

وأوضح بارني روبريخت الخبير بالسيارات في هذه الدار "ثمة توقعات كبيرة حول قيمة هذه السيارة".

وتشكل السيارة القطعة الأبرز في المعرض الذي نظمته دار المزادات في فورت لوديردايل على بعد ساعة تقريبا من مارالاغو مقر إقامة الرئيس الأمريكي الفخم.

وقد قطع ترمب حوالي أربعة الأف كيلومتر في هذه السيارة التي احتفظ بها لأكثر من أربع سنوات.

ولم يكشف عن اسم مالكها الحالي الذي اشتراها العام 2011.

وسيحصل المشتري على نسخة من عقد البيع الذي يحمل توقيع دونالد ترمب وعنوانه في برج "ترمب تاور" في نيويورك.

وصممت المجموعة الإيطالية "بينينفارينا" سيارة فيراري "اف430" التي قدمت للمرة الأولى العام 2004 في معرض باريس للسيارات.

وقد أنتجت حتى العام 2009 قبل أن تحل مكانها سيارات "إف458".

وتبلغ قوة محرك السيارة 490 حصانا وتصل سرعتها إلى 315 كيلومترا.

وشددت دار المزادات على أن "دونالد ترمب هو على الأرجح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي امتلك "سوبركار" أي سيارة خارقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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